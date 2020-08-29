Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках рабочей поездки в Черкасскую область, ознакомился с проблемой незавершенного строительства городского дома культуры в Каневе, посетил Шевченковский национальный заповедник, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в пятницу.

Как отмечается в документе, глава государства ознакомился с проблемой незавершенного строительства городского дома культуры в Каневе, возведение которого начали еще в 1985 году, а затем, в 2003-2013 годах, периодически обновляли недострой.

"Во время последней попытки реконструкции подрядчики утеплили и отделали фасад, фойе и лестницы внутри помещения, было устроено внешние и внутренние сети, украшен зал на 700 мест. Представитель подрядчика отметил, что для завершения строительства необходимо ориентировочно 240 млн грн, а для первой очереди строительства - 70 млн грн. Владимир Зеленский ответил, что эти средства можно будет выделить прямой субвенции и передать объект на баланс областной власти", – отмечено в сообщении.

В то же время президент подчеркнул, что все работы для сдачи хотя бы первой очереди по желанию можно завершить до конца текущего года.

Также в Каневе Зеленский посетил Шевченковский национальный заповедник, в котором расположен первый народный музей украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко – "Тарасова светлица". Кроме того, Зеленский побывал в парковом комплексе, заложенном рядом с могилой Кобзаря в 60-х гг. ХХ в. по случаю 100-летия со дня смерти и 150-летию со дня рождения поэта.

Глава государства почтил память Кобзаря и возложил цветы к его могиле.

Вместе с тем Зеленский пообщался с работниками музея, которые попросили поручить сдвинуть ряд важных вопросов, в частности ремонта этого и исторического музеев. Отдельно они поблагодарили главу государства за инициативу "Большого строительства" в области культуры.

Кроме того, в Каневе глава государства почтил память погибших бойцов АТО. Зеленский возложил цветы к мемориалу памяти защитников Украины в центре города.