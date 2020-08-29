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07:44 29.08.2020

Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

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Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус национального научного центра Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С.Бокариуса Министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в пятницу.

Соответствующий указ № 366/2020 президент Украины подписал 28 августа 2020 года.

Как отмечается в документе, НИИ внес весомый вклад в исследования и имеет международное признание.

"Поддержать предложение Кабинета Министров Украины о предоставлении Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С.Бокариуса Министерства юстиции Украины статуса национального научного центра и в дальнейшем именовать его - Национальный научный центр "Институт судебных экспертиз им. Засл. Проф. Н.С.Бокариуса", – отмечается в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу.

Теги: #зеленский #нии #статус #харьков
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