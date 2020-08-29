Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

В пятницу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", – говорится в утренней сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

В штабе подчеркнули, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

"С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.