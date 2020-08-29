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07:12 29.08.2020

Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

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Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Во Франции за сутки зафиксировали 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу в Главном управлении здравоохранения страны.

Французские СМИ отмечают, что это самый высокий показатель с тех пор, как во Франции ранее летом начали отменять ограничительные меры.

"Динамика распространения эпидемии имеет экспоненциальный рост", - указали в управлении.

Между тем, президент страны Эмманюэль Макрон в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что "мы делаем все, чтобы избежать возвращения ограничительных мер".

Однако, отвечая на вопрос о возможности возвращения таких мер, он указал, что "ничего нельзя исключать в теории".

В четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано около 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.

Теги: #коронавирус #заражение #франция #рекорд
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