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06:43 29.08.2020

Принят Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

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Принят Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств на выборах президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах, сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"С целью обеспечения участия официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций в наблюдении за ходом избирательных процессов в Украине Комиссия утвердила Порядок их аккредитации на выборах президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах", – сказано в сообщении.

Кроме того, Комиссия определила Перечень органов ведения Государственного реестра избирателей и территориальных избирательных комиссий, которые взаимодействуют во время подготовки и проведения местных выборов. "Указанный Перечень определен с целью обеспечения взаимодействия ТИК с органами ведения ДРВ в условиях реформирования административно-территориального устройства Украины", – уточнили в ЦИК.

Также в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава ТИК Комиссия внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172.

Теги: #наблюдатели #выборы
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