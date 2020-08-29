В Индии существенно возросло число заражений COVID-19, установлен суточный рекорд

В Индии установлен очередной рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за одни сутки, за последние 24 часа вирус выявили у 77,2 тыс. человек, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

Таким образом, по состоянию на 28 августа, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 3,39 млн человек.

Кроме того, с 7 августа в Индии ежедневно регистрируется больше всего в мире летальных исходов от последствий заражения COVID-19, около 1 тыс. смертельных исходов ежедневно. Почти 63 тыс. пациентов с COVID-19 умерли за время пандемии. Почти 2,7 млн человек в Индии полностью выздоровели после коронавируса.

Ситуация осложняется тем, что вирус распространяется в сельских и изолированных общинах с ограниченными ресурсами в сфере здравоохранения.

Многие эксперты полагают, что проблема распространения коронавируса в Индии в действительности еще более масштабна, потому что в стране не проводится достаточное количество тестирований.

В Индии также резко вырос спрос на средства индивидуальной защиты, и, как следствие, на черном рынке стали продавать уже использованные хирургические маски и перчатки. Так, полиция западного города Нави-Мумбаи в пятницу заявила, что изъяла у одной из банд 3,8 млн уже использованных одноразовых хирургических перчаток, которые были вымыты, высушены и упакованы для продажи.