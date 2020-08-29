ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов, для унификации применения применения положений Избирательного кодекса Украины

"28 августа прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов", – говорится в сообщении на сайте ЦИК в пятницу.

В информации уточняется, что разъяснения разработаны с целью обеспечения одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины при образовании территориальными избирательными комиссиями избирательных округов, в частности:

- территориальных избирательных округов по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым;

- территориальных избирательных округов по выборам депутатов областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 тыс. и более);

- многомандатных избирательных округов по выборам депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10 тыс.).

"При этом органам ведения Государственного реестра избирателей поручено обеспечить предоставление ТИК по местным выборам статистической информации относительно количественных характеристик избирательного корпуса на соответствующей территории, необходимой для образования ними территориальных, многомандатных избирательных округов по соответствующим местным выборам", – подытожили в ЦИК.