Число инфицированных COVID-19 в США превысило 6 млн человек

В Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировано более 6 млн случаев заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на 2:00 по Киеву субботы, в США выявлено 6 млн 092 тыс. 545 инфицированных, число жертв вируса достигло 185 тыс. 824, излечились 3,37 млн.

На втором месте по распространению коронавируса стоит Бразилия, где зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения при 119,5 тыс. летальных исходах и 2,9 млн вылеченных. За ней следует Индия, где число заболевших достигло 3,46 млн, число скончавшихся превысило 76,6 тыс., излечились 2,6 млн.

Всего в мире с начала пандемии выявлено 24 млн 886 тыс. 222 инфицированных, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 840 тыс. 338 человек, поправились после болезней более 17 млн.

Коэффициент смертности от инфекции на 1 млн жителей планеты достиг 107,8. В США на 1 млн населения скончался 561 человек, в Бразилии - 562, в Индии - 45.