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02:09 29.08.2020

Инспекция по парковке начала работать в аэропорту "Борисполь"

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Инспекция по парковке начала работать в аэропорту "Борисполь"

Международный аэропорт "Борисполь" совместно с сельсоветом Горы запустил инспекцию по парковке.

"Инспекторы, как и сотрудники Национальной полиции, будут фиксировать нарушения правил остановки, стоянки, парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи) на территории аэропорта... и налагать административные взыскания", - отмечается в сообщении в Facebook аэропорта вечером в пятницу.

Сейчас инспекторы проводят разъяснительную работу с водителями и раздают памятки, которые предупреждают, что в случае расположения транспортного средства с признаками административного правонарушения, инспекторами будут накладываться штрафы в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В аэропорту отмечают, что инспекторы по парковке будут штрафовать за нарушение правил остановки, стоянки и нарушение правил парковки транспортных средств.

Теги: #борисполь #парковка #аэропорт
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