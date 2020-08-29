Инспекция по парковке начала работать в аэропорту "Борисполь"

Международный аэропорт "Борисполь" совместно с сельсоветом Горы запустил инспекцию по парковке.

"Инспекторы, как и сотрудники Национальной полиции, будут фиксировать нарушения правил остановки, стоянки, парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи) на территории аэропорта... и налагать административные взыскания", - отмечается в сообщении в Facebook аэропорта вечером в пятницу.

Сейчас инспекторы проводят разъяснительную работу с водителями и раздают памятки, которые предупреждают, что в случае расположения транспортного средства с признаками административного правонарушения, инспекторами будут накладываться штрафы в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В аэропорту отмечают, что инспекторы по парковке будут штрафовать за нарушение правил остановки, стоянки и нарушение правил парковки транспортных средств.