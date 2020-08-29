Правоохранители расследуют причины пожара, при котором сгорел автомобиль нардепа Лероса

Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке в ночь на субботу.

Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Ранее сообщалось, что народному депутату "Слуги народа" Леросу подпалили автомобиль.

"Мне подожгли машину", – написал нардеп на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Видео тушения автомобиля, Лерос выложил в социальные сети.