Столтенберг призвал Эрдогана урегулировать конфликт с Грецией в Средиземноморье в духе союзнической солидарности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в пятницу по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события в восточном Средиземноморье, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь подтвердил важность диалога и деэскалации и подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Стороны обсудили действие механизмов по устранению конфликтов для предотвращения инцидентов и несчастных случаев.

"Господин Столтенберг также напомнил, что Турция и Греция были приверженными союзниками по НАТО в течение десятилетий, работая вместе со всеми другими союзниками над решением общих проблем безопасности", - сказано в коммюнике.

В нем также отмечается, что этот разговор генсека НАТО последовал за его недавним обсуждением ситуации в восточном Средиземноморье с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и с министрами иностранных дел и обороны Греции.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.