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21:23 28.08.2020

Шабунин: Рада должна определить новую процедуру назначения директора НАБУ, до этого обязанности должен исполнять Сытник

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Шабунин: Рада должна определить новую процедуру назначения директора НАБУ, до этого обязанности должен исполнять Сытник

Председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что сложившуюся ситуацию с решением Конституционного суда Украины (КСУ), признавшего назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро неконституционным (НАБУ) должна "решить" Рада определением новой процедуры, до того момента обязанности главы Бюро должен исполнять Сытник.

"Решение КСУ не означает автоматического освобождения Артема Сытника… Выход из патовой ситуации должна найти Рада, определив новую процедуру назначения. К этому Сытник должен выполнять обязанности директора НАБУ", – написал Шабунин на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

По его мнению, Конституционный суд Украины четко прописал, что "все решения Сытника к этому моменту является законным. При этом КСУ поставил под сомнение все решения Артема Сытника с этого момента, хотя прямо этого в решении и не указал".

Шабунин отметил, что директор НАБУ не принимает процессуальных решений по уголовным производствах.

"Скорее всего Коломойский, Ермак, Аваков и другие друзья россиян толкают Зеленского на отдельный указ об увольнении Артема Сытника. Этот указ тоже неконституционный, поскольку права увольнять директора по логике КСУ президент тоже согласно Конституции не имеет", –написал он.

Шабунин добавил, что исключительный перечень оснований для увольнения директора НАБУ перечисленн в профильном законе.

"Незаконное решение Зеленского похоронит сотрудничество Украины с Западным Миром. Собственно именно этого Коломойский и его русские друзья добиваются. Сейчас выбор будущего страны персонально за Зеленским", – резюмировал глава Центра противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что КСУ обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Теги: #набу #шабунин #мнение #ксу
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