Суд Берлина разрешил провести акцию против "коронавирусных" мер
Административный суд Берлина разрешил провести запланированную на ближайшие выходные акцию протеста против правил, установленных на время пандемии коронавируса, при условии соблюдения мер безопасности, пишут в пятницу немецкие СМИ со ссылкой на заявление суда.
"Митинг против коронавирусных ограничений, действующих в стране в федеральных землях... может быть проведен по решению административного суда Берлина. Однако организатор должен соблюсти все необходимые требования при проведении акции", - гласит решение суда.
Так, организаторам придется приложить усилия для обеспечения минимальной социальной дистанции, чтобы предотвратить большое скопление людей.
В среду власти Берлина запретили проведение акции протеста. Это решение вызвало критику со стороны организаторов демонстрации, в которой собирались принять участие около 20 тыс. человек.
Акции против норм, введенных во время пандемии коронавируса, проходят в Берлине не в первый раз. Так, 1 августа в подобной демонстрации приняли участие тысячи берлинцев. Однако протест был прекращен преждевременно, так как участники отказались надевать маски и держаться на расстоянии полутора метров друг от друга.