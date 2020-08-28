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20:00 28.08.2020

Аваков поговорил с заключенным в Италии Маркивым и анонсировал спецбрифинг с обнародованием новых фактов убийства Рокелли и Миронова в 2014г на Донбассе

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Аваков поговорил с заключенным в Италии Маркивым и анонсировал спецбрифинг с обнародованием новых фактов убийства Рокелли и Миронова в 2014г на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, в ходе которого обсудил подготовку к заседанию апелляционного суда на приговор ему.

"Рад его видеть.. Виталий в итальянской тюрьме уже 3 года и 3 месяца по ложному обвинению.. невероятно несправедливому и подлому. 28 сентября в Милане апелляционный суд. Готовятся адвокаты, провели работу и мы.. очень надо было переговорить. Сегодня, наконец-то добился права и мне разрешили 15-ти минутный разговор с Виталием, ожидающим суда в миланской тюрьме Опера. Важно было и поддержать его и обязательно дать ему инфу напрямую, помимо адвокатов", - написал Аваков в пятницу вечером на своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал видезапись состоявшегося разговора.

Он также рассказал о том, что в понедельник, 31 августа, в 14.00 вместе с представителями следствия даст специальный брифинг для иностранных и украинских СМИ о новых фактах, добытых украинским следствием по реальному убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске.

"Буду говорить о ФАКТАХ, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, приговорившего Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана. Запланированы действия главы МИД Дмитрия Кулебы. О переговорах президента Зеленского с властями Италии вы знаете. Держим кулачки и делаем то, что должны! Буду заниматься этим каждый день, до того дня, пока Виталий не приедет в Киев и со своей широченной улыбкой позвонит маме с Софии и скажет – Мама, я вже тут! Мы не оставим нашего солдата! #FreeMarkiv", - написал Аваков.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля того же года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили и приговор Маркиву. Глава Украинского государства предложил правовую помощь Италии в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

24 июля 2020г в МВД Украины сообщили, что обжалование приговора по делу Маркива начнется в сентябре. "Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.

Теги: #разговор #аваков #италия #марков
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