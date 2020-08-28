Зеленский уверен, что после завершения пандемии коронавируса Украина откроет границы для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность, что после завершения пандемии коронавируса Черкасская область и вся Украины откроют границы для туристов, сообщила его пресс-служба

"Речь идет не только о прекрасном городе Умань. Черкасская область богата уникальными местами и действительно фантастической - я это видел вчера и сегодня - природой. Это именно та земля, где можно почувствовать и понять настоящий украинский дух", - подчеркнул Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

В частности, президент упомянул гетьманскую столицу Чигирин, где была крепость Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Павла Тетери и Петра Дорошенко.

"Это земля рыцарей Холодного Яра. И, конечно, земля, где родился и похоронен настоящий украинский великан слова, мысли, воли и духа - Тарас Григорьевич Шевченко. Я искренне желаю гармонии и процветания вашей прекрасной земле", - отметил Зеленский.