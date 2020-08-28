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18:37 28.08.2020

Wizz Аir отвергает информацию о незаконных сокращениях сотрудников в Украине

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Wizz Аir отвергает информацию о незаконных сокращениях сотрудников в Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отвергает информацию Федерации европейских работников транспорта (ETF) о незаконных сокращениях ее сотрудников в Украине, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

"Wizz Air приняла к сведению сообщения в СМИ, в которых утверждается, что ряд сокращений работников, связанных с COVID-19, в начале этого года в Украине могли быть якобы незаконными. Wizz Air отвергает такие обвинения, поскольку они являются абсолютно необоснованными", - заявила авиакомпания.

Ранее ETF сообщала, что глава Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть базу в Киеве, если работники не согласятся прекратить работу профсоюза. По этой данным этой организации, в конце июля лоукост уволил четырех сотрудников, причастных к профсоюзу - Юлию Баталину, Анну Теременко (глава и заместитель главы профсоюза), Артема Тригуба (член совета профсоюза) и Андрея Чумакова (член профсоюза).

Теги: #wizz_air
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