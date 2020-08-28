Зеленский надеется, что 1-й транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза объемом EUR600 млн будет выделен Украине в ближайшее время без дополнительных условий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме EUR1,2 млрд для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже к концу этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - сообщил президент Украины.