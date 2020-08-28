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17:00 28.08.2020

Пристайко анонсировал крупный контракт на летальное оружие с Великобританией

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Пристайко анонсировал крупный контракт на летальное оружие с Великобританией

Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение, заявил украинский посол в этой стране Вадим Пристайко.

"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде", обнародованном в пятницу.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил дипломат.

Пристайко отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.

Как сообщалось, 4 июня 2020г Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Пристайко.

Теги: #великобритания #контракт #оружие #пристайко
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