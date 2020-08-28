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15:46 28.08.2020

Первые уроки в школах будут посвящены правилам безопасного обучения во время карантина – Минобразования

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Первые уроки в школах будут посвящены правилам безопасного обучения во время карантина – Минобразования

 

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам первые уроки посвятить правилам безопасного обучения во время карантина.

"Уже через несколько дней - праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что такие уроки помогут: объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина; развенчать мифы о COVID-19; ознакомить с правилами респираторной гигиены; проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

Для этого, министерство совместно с ОО "Освитория" разработали материалы для 1-4 классов и для 5-11 классов.

Теги: #школа #минобразования #коронавирус
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