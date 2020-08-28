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15:17 28.08.2020

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

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Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение Республикой Беларусь запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.

"Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.

Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ).

Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.

Уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Теги: #мининфраструктуры #транзит #литва #беларусь
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