События

15:11 28.08.2020

Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

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Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

Переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация ожидаются к октябрю текущего года, если количество фиксируемых новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превысит 3 тыс. в день, сообщил журналистам источник в правительстве.

По его словам, в настоящее время Кабмин разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни.

Источник также сообщил, что летальность при заболевании коронавирусной болезнью в настоящее время составляет 2,2%.

Теги: #коронавирус #кабмин
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