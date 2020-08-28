Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

Переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация ожидаются к октябрю текущего года, если количество фиксируемых новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превысит 3 тыс. в день, сообщил журналистам источник в правительстве.

По его словам, в настоящее время Кабмин разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни.

Источник также сообщил, что летальность при заболевании коронавирусной болезнью в настоящее время составляет 2,2%.