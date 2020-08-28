СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала канал легализации иностранцев из ряда стран Азии и Ближнего Востока и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза.

"По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза. Стоимость каждого "пакета" составляла от 2 тысяч евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца", - сообщает пресс-центр СБУ.

В результате спецоперации контрразведки СБУ в Киеве были задержаны организаторы преступной схемы во время передачи очередному заказчику поддельных документов. Одновременно в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей были проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах.

"Следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д., и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях", - указывается в сообщении.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.