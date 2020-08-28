События

14:31 28.08.2020

СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

2 мин читать
СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала канал легализации иностранцев из ряда стран Азии и Ближнего Востока и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза.

"По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза. Стоимость каждого "пакета" составляла от 2 тысяч евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца", - сообщает пресс-центр СБУ.

В результате спецоперации контрразведки СБУ в Киеве были задержаны организаторы преступной схемы во время передачи очередному заказчику поддельных документов. Одновременно в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей были проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах.

"Следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д., и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях", - указывается в сообщении.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Теги: #ес #сбу #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 27.08.2020
ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

17:32 27.08.2020
Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

17:28 27.08.2020
СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

17:26 27.08.2020
СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

15:47 27.08.2020
СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

00:15 27.08.2020
Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

23:21 26.08.2020
Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

21:57 26.08.2020
Боррель и глава МИД Канады Шампань призвали власти Беларуси к национальному диалогу

Боррель и глава МИД Канады Шампань призвали власти Беларуси к национальному диалогу

17:01 26.08.2020
Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

12:56 26.08.2020
СБУ блокировала деятельность сети пропагандистов из района проведения ООС

СБУ блокировала деятельность сети пропагандистов из района проведения ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

За сутки госпитализирвованы 47 киевлян, заболевших Covid-19, 9 больных умерли - Кличко

В Украине снова антирекорд 2438 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 866 выздоровели, 48 новых жертв вируса

Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 52 человека, 63 выздоровели

В Умани ночью произошло столкновение между местными жителями и хасидами, пострадавших нет

МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

Украинцы тратят в 8 раз больше времени на социальные сети, чем на бег – опрос "Новой Пошты" совместно с Socis

Все коммунальные учебные заведения Киева готовы начать работу с 1 сентября – Кличко

За сутки госпитализирвованы 47 киевлян, заболевших Covid-19, 9 больных умерли - Кличко

На выходных в Украине потеплеет, осадков не будет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА