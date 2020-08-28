С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 28 августа, по состоянию на 12:00, со стороны вооруженных формирований РФ нарушений режима тишины на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают контролировать обстановку и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случае обострения ситуации.