События

14:25 28.08.2020

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

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С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 28 августа, по состоянию на 12:00, со стороны вооруженных формирований РФ нарушений режима тишины на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают контролировать обстановку и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случае обострения ситуации.

Теги: #оос #минобороны
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