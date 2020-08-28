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14:13 28.08.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 52 человека, 63 выздоровели

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 52 человека, 63 выздоровели

52 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 593 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в пятницу утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 11 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинской клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

41 заболевший лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 9 военнослужащих и 6 сотрудников ВС Украины, Львовская область - 8 военнослужащих и 3 сотрудника ВС Украины, Черновицкая область - 1 военнослужащий и 4 сотрудника ВС Украины, Одесская область - 4 военнослужащего и 1 сотрудник ВС Украины, Закарпатская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская и Винницкая область - по 1 военнослужащему", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 23 человека, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 960 выздоровевших и 604 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 63 человека, а количество болеющих сократилось на 11. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 691 человек, у 168 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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