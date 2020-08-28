МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

Более 100 человек были задержаны в Беларуси накануне за административные нарушения во время протестных акций, сообщило в пятницу МВД республики.

"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении.

Наиболее активные протестные акции состоялись в Минске. В частности, число участников акции у Красного костела на площади Независимости МВД оценило в 1,4 тыс. человек.

По данным МВД, 27 августа в акциях протеста приняли участие около пяти тысяч человек.

В провластных митингах приняли участие более 2400 человек, сообщили в МВД Беларуси.

Порядка 50 журналистов были доставлены в милицию в Минске в четверг, большинство отпущены после проверки документов, сообщает также МВД Беларуси в пятницу.

"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены.

"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - добавили в министерстве.