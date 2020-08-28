Украинцы тратят в 8 раз больше времени на социальные сети, чем на бег – опрос "Новой Пошты" совместно с Socis

Украинцы тратят на социальные сети на треть больше времени, чем на ходьбу и в 8 раз больше, чем на пробежки.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в пятницу, об этом свидетельствуют результаты социального эксперимента, проведенного в мае компанией совместно с Socis.

В опросе приняли участие 70 респондентов из десяти областей Украины. В ходе эксперимента респонденты контролировали свое время, которое было потрачено в течение каждого дня на пользование социальными сетями, бег и пешие прогулки.

Отмечается, что в среднем на просмотр социальных сетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу - 105 минут и всего 17 минут на бег. При этом данные различались в зависимости от региона: больше бегунов среди жителей юга Украины (45 минут в день), в то время как жители Западной Украины тратят на бег всего 2 минуты в день.

Кроме того, эксперимент показал, что женщины в целом больше времени проводят в соцсетях, чем мужчины (150 мин/день против 126 мин/день), но и бегают больше - 19 мин/день против 15 мин/день.

В возрастном разрезе - респонденты в возрасте от 18 до 35 лет больше времени проводили в соцсетях (в среднем 143 минуты/день), в то время, как люди старше 51 года в среднем больше ходили (110 минут/день).

"Результаты проведенного нами социального эксперимента не радуют, но есть и хорошая сторона: как амбассадоры бега и здорового образа жизни мы понимаем, что у нас еще много работы в этом направлении. Поэтому рады объявить о старте осеннего сезона, который обещает быть не менее жарким и драйвовым, чем весенний. Ведь он пройдет в совершенно новом уникальном формате JustRun, сочетающем онлайн забег и офлайн эмоции", - цитирует пресс-служба сооснователя "Новой Пошты" Инну Поперешнюк.

"Нова Пошта" отмечает, что осенний сезон стартует 30 августа в Харькове, где состоится "Новая почта марафон освобождения". Этот марафон также стартует в Полтаве и Киеве. Кроме того, в течение осени забеги состоятся еще в шести городах: 6 сентября - Полтава (+ Киев, Одесса), 13 сентября - Чернигов (+ Полтава, Киев), 27 сентября - Житомир (+ Полтава, Киев), 4 октября - Винница (+ Полтава, Киев), 18 октября - Львов (марафон) (+ Полтава, Киев), 1 ноября - Николаев (+ Полтава, Одесса).