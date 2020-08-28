Все коммунальные учебные заведения Киева готовы начать работу с 1 сентября – Кличко

Все коммунальные учебные заведения в Киеве подготовлены к началу работы в условиях карантинных ограничений, заявил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

"Мы настроены начать учебный год с 1 сентября. Все коммунальные учебные заведения готовы к работе в новых условиях. Все школы за средства городского бюджета закупили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На это из специального фонда город выделил более 30 млн гривен", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что в каждой школе был разработан собственный алгоритм перемещения детей. Помещения будут обрабатываться дезинфекторами минимум дважды в день. Перемены были удлинены, чтобы проводить проветривание кабинетов.

По утрам все дети и учителя будут проходить обязательный температурный скрининг. Также учителя будут проводить опросы среди детей об их самочувствии.

"В столичных школах будут действовать меры безопасности, которые установила городаская власть. А в случае вспышки коронавируса, учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Каждый директор, каждый учитель получил пошаговую инструкцию, что нужно делать в случае обнаружения больного ребенка. Решение же о закрытии учебного заведения или отдельного класса на карантин будут принимать исключительно санитарные врачи. Также я обращаюсь к родителям учеников: если вы утром видите, что у ребенка есть признаки заболевания ОРВИ, не отправляйте ребенка в школу. Подумайте о его здоровье и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве был подтвержден 251 новый случай коронавируса, 9 человек скончались.