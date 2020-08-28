За сутки госпитализирвованы 47 киевлян, заболевших Covid-19, 9 больных умерли - Кличко

10 из 251 жителей столицы, у которых за прошедшие сутки обнаружили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, являются медиками, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет, а также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели и десять медиков", - сказал мэр.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Остальные нововыявленные заболевшие помещены на самоизоляцию, где находятся под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что в больницах столицы сегодня находятся 486 больных коронавирусной болезнью (в том числе 22 ребенка), 101 из них - в тяжелом состоянии, а 195 получают кислородную терапию. 14 человек находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус, - сообщил мэр Киева. - не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же, воспаления легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациентов", - сообщил он.

По словам Кличко, больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей. И город подготовил дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирус - это городские больницы №5, 17, 6 и 8; в них есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков.

Медицинскую помощь больным Covid-19 в столице оказывают 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей - это те, кто непосредственно работает с такими пациентами. Также для оказания медицинской помощи больным Covid-19 задействованы более 950 человек среднего медицинского персонала.

"Но если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система не справится с этим. Это показала ситуация и в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: ваше здоровье и жизнь зависят от вас и вашего сознания!... Не сложно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя - носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и не идти в места большого скопления людей", - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что за минувшие сутки в Киеве с начала пандемии зафиксировано наибольшее количество летальных случаев. "Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - заявил Кличко.