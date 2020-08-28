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11:14 28.08.2020

На выходных в Украине потеплеет, осадков не будет

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На выходных в Украине потеплеет, осадков не будет

В ближайшие сутки, 29 августа, погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух с юго-запада, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу по всей Украине - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем в северной части и восточных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,7 градусов тепла в 1992 году, а самая низкая ночью – на отметке 5,5 градусов выше ноля в 1966.

В воскресенье, 30 августа, в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью в восточных областях 11-16°, на остальной территории 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, на юге страны до 36°.

В Киеве 30 августа - без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

28 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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