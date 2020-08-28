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10:00 28.08.2020

Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины

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Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины

Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно затронет, в частности, украинских сборщиков.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Теги: #украина #финляндия #граница
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