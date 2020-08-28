На территории Одесского НПЗ горела подстанция, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции на территории неработающего завода в Одессе в ночь на пятницу, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Название завода в сообщении не указывается, но сообщается, что он расположен по ул.Шкодова гора, 1. По этому адресу находится Одесский нефтеперерабатывающий завод.

По данным ГСЧС, информация о возгорании поступила спасателям в 00:12 ночи. "По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции. В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 кв.м… В 2:04 после прибытия к месту вызова бригады РЭС и обесточивания подстанции горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения", - говорится в сообщении.

Ранее местное издание "Думская" сообщила о взрыве на территории Одесского НПЗ и обесточивании прилегающего района. "Жители одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода. По их словам, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода", - говорится в сообщении.