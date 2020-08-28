События

09:29 28.08.2020

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 222 тыс.

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Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 222 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 278 и на утро пятницы достигло 222 тыс. 689, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

Число излечившихся от коронавируса в регионе, с учетом имеющихся данных об излечившихся от коронавирусной пневмонии в Казахстане, увеличилось на 4 тыс. 604 и достигло 182 тыс. 724 человек.

По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе были зарегистрированы 22 человека, умерших от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 267 человек.

В минувший вторник сообщалось о 3 тыс. 453 летальных исходах от коронавирусной инфекции в Центральной Азии. Данные изменились в связи с тем, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру пятницы достигло 130 тыс. 40 (+696 за сутки). Скончались 1 тыс. 841 человек (+16 за сутки). Выздоровели с начала пандемии, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 100 тыс. 552 человека.

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 165 и достигло 105 тыс. 408, сообщила в пятницу межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 111 активных и 54 бессимптомных заражения.

Накануне сообщалось о 168 новых больных COVID-19 в стране за сутки.

Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 14 тыс. 170 заражений (+26 за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 798 (+14), Атырауская область - 10 тыс. 883 (+9), а также Карагандинская область - 10035 (+19) и Восточно-Казахстанская область - 8 тыс. 114 (+26).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 95 тыс. 253 человека (+540 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 563 человек (+9 человек за сутки).

В настоящее время в Казахстане от COVID-19 лечатся 8 тыс. 592 человека, среди них 38 детей. "В стационарах находятся 4 тыс. 320 пациентов, на амбулаторном лечении - 4 тыс. 272 человек. 255 человек находятся в тяжелом состоянии, 44 - крайней степени тяжести, 46 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает в пятницу пресс-служба Минздрава республики.

По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 531 заболевание пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще семь человек.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 558 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и трех летальных исходах.

Всего в республике зарегистрировано 24 тыс. 632 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 278 человек.

По данным межведомственной комиссии, с 1 по 28 августа в Казахстане после коронавирусной пневмонии всего выздоровели - 5 тыс. 299 человек.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 128 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 43 тыс. 587, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев на брифинге в пятницу.

Накануне сообщалось о 101 новом случае заражения за сутки.

Число выздоровевших достигло 37 тыс. 726 человек (+234 за сутки).

По словам Усенбаева, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии 1058 человек скончались от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения.

Заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге вечером 18 августа заявил, что Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от коронавируса COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 418 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 40 тыс. 613, сообщил в пятницу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 405 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще пять человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 300 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 37 тыс. 200 человек (+638 человек за сутки). У 279 больных состояние оценивается как тяжелое, у 133 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 449, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 34 новых больных за сутки.

Число излечившихся достигло 7 тыс. 246 человек (+32 человек за сутки).

По данным ведомства, от последствий болезни скончался еще один человек, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 68 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".

Теги: #коронавирус #киргизия #казахстан #таджикистан #узбекистан
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