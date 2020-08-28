Вступил в силу первый контракт на закупку вакцины от коронавируса, заключенный Еврокомиссией

Первый контракт на закупку вакцины от коронавируса COVID-19, заключенный Европейской комиссией от имени стран-членов ЕС, вступил в четверг в силу.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca "позволит закупить вакцину против коронавируса для всех стран-членов ЕС, а также передать ее в дар странам с низким и средним уровнем доходов или перераспределить в другие европейские страны".

Контракт позволит всем государствам-членам ЕС закупить 300 млн доз вакцины с возможностью приобретения еще 100 млн доз.

"Вакцина-кандидат AstraZeneca уже начала крупномасштабные клинические испытания фазы II / III после достижения многообещающих результатов фазы I / II в отношении безопасности и иммуногенности", - отмечается в коммюнике.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис сказала в этой связи, что вступивший в силу контракт конкретизирует обязательство Брюсселя гарантировать диверсифицированный портфель нескольких вакцин для защиты граждан ЕС.

"Сегодняшнее подписание, ставшее возможным благодаря большой подготовительной работе, проведенной Францией, Германией, Италией и Нидерландами, гарантирует, что дозы вакцины, если будут доказаны ее эффективность и безопасность, будут распространены во всех государствах-членах", - обещала она.

Еврокомиссия продолжает заключать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин и успешно завершила предварительные переговоры с Sanofi-GSK (31 июля), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (13 августа), CureVac (18 августа) и Moderna Inc. (SPB: MRNA) (24 августа).