События

09:29 28.08.2020

Вступил в силу первый контракт на закупку вакцины от коронавируса, заключенный Еврокомиссией

2 мин читать
Вступил в силу первый контракт на закупку вакцины от коронавируса, заключенный Еврокомиссией

Первый контракт на закупку вакцины от коронавируса COVID-19, заключенный Европейской комиссией от имени стран-членов ЕС, вступил в четверг в силу.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca "позволит закупить вакцину против коронавируса для всех стран-членов ЕС, а также передать ее в дар странам с низким и средним уровнем доходов или перераспределить в другие европейские страны".

Контракт позволит всем государствам-членам ЕС закупить 300 млн доз вакцины с возможностью приобретения еще 100 млн доз.

"Вакцина-кандидат AstraZeneca уже начала крупномасштабные клинические испытания фазы II / III после достижения многообещающих результатов фазы I / II в отношении безопасности и иммуногенности", - отмечается в коммюнике.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис сказала в этой связи, что вступивший в силу контракт конкретизирует обязательство Брюсселя гарантировать диверсифицированный портфель нескольких вакцин для защиты граждан ЕС.

"Сегодняшнее подписание, ставшее возможным благодаря большой подготовительной работе, проведенной Францией, Германией, Италией и Нидерландами, гарантирует, что дозы вакцины, если будут доказаны ее эффективность и безопасность, будут распространены во всех государствах-членах", - обещала она.

Еврокомиссия продолжает заключать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин и успешно завершила предварительные переговоры с Sanofi-GSK (31 июля), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (13 августа), CureVac (18 августа) и Moderna Inc. (SPB: MRNA) (24 августа).

Теги: #коронавирус #еврокомиссия #контракт #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:29 28.08.2020
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 222 тыс.

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 222 тыс.

09:10 28.08.2020
В Украине снова антирекорд 2438 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 866 выздоровели, 48 новых жертв вируса

В Украине снова антирекорд 2438 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 866 выздоровели, 48 новых жертв вируса

08:28 28.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

03:43 28.08.2020
В Китае за сутки выявлены 25 заражений COVID-19, все "завозные"

В Китае за сутки выявлены 25 заражений COVID-19, все "завозные"

23:42 27.08.2020
Число новых случаев COVID-19 за сутки во Франции превысило 6 тыс

Число новых случаев COVID-19 за сутки во Франции превысило 6 тыс

18:39 27.08.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

18:26 27.08.2020
Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

18:04 27.08.2020
Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

17:19 27.08.2020
В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

16:04 27.08.2020
В Харьковской области в больницах второй волны увеличивают количество палат, обеспеченных кислородом

В Харьковской области в больницах второй волны увеличивают количество палат, обеспеченных кислородом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине снова антирекорд 2438 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 866 выздоровели, 48 новых жертв вируса

Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

Замглавы МВД: группа напавших на автобус в Харьковской области задержана

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины

На территории Одесского НПЗ горела подстанция, пострадавших нет

Около 50 журналистов были задержаны в Минске на акции протеста, четверо остаются в изоляторе

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Посещаемость парижского Лувра снизилась в августе на 60% по сравнению с 2019 годом

Военное строительство, борьба с нелегальной миграцией, поддержка Израиля - достижения нынешней администрации США, заявил Трамп

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ООС

Группа, занимавшаяся подделкой документов на машины и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Трамп согласился идти на второй срок на посту президента США, чтобы спасти Америку "от фашизма и коммунизма"

Зеленский ознакомился с работой НПП "Радий"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА