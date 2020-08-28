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10:38 28.08.2020

Продажа "Днепра" стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов - премьер

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Продажа "Днепра" стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что недавний аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" является подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов, заявил он на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биґеном, передает правительственный портал.

Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы" Днепр "стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", — сказал премьер.

В то же время, Биґен сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Как сообщалось ранее, в Окружной административный суд Киева подали иск о признании противоправным и что требует отмены приказа Фонда госимущества от 29 июля 2020 года. Речь идет о документе, которым утвердили протокол результатов электронного аукциона по продаже 100% госпакета гостиницы "Днепр". 

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