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08:00 28.08.2020

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #пожарная_опасность #украина
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Интерфакс-Украина
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