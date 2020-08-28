Посещаемость парижского Лувра снизилась в августе на 60% по сравнению с 2019 годом

В одном из самых известных музеев мира - парижском Лувре - фиксируют значительное снижение посещаемости этим летом на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

В июле посещаемость уменьшилась на 75% по сравнению с июлем прошлого года, а в августе - на 60% - по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Общее число посетителей за два последних летних месяца оценивается в примерно 550 тыс. человек, 80% из которых составляют французы. Тогда как в предыдущие годы в среднем 75% посетителей Лувра были иностранцами.

Местные СМИ отмечают, что снижение посещаемости музеев, в том числе Лувра, вызвано продолжающейся пандемией коронавируса.

Лувр - один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптура "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна - "Свобода, ведущая народ" и "Плот "Медузы". Ежегодно его посещает в среднем около 10 млн человек.