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07:12 28.08.2020

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ООС

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Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ООС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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