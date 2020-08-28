Группа, занимавшаяся подделкой документов на машины и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Полиция закончила досудебное расследование уголовного производства в отношении членов группы, занимавшейся подделкой документов на машины и водительских удостоверений.

"Сейчас досудебное следствие завершено. Материалы дела направлены в суд", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в группу входили 57-летний организатор и двое 30-летних исполнителей. Всем им инкриминируется ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые через интернет предлагали изготовление поддельных регистрационных документов для похищенных автомобилей, так называемых авто-двойников и водительских удостоверений. Оплату за свои "услуги" они получали на электронные и криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и изъяли компьютерную технику, которая использовалась для изготовления подделок.

По данным следствия, на счету группы - 44 эпизода.