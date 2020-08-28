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06:32 28.08.2020

Трамп согласился идти на второй срок на посту президента США, чтобы спасти Америку "от фашизма и коммунизма"

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Трамп согласился идти на второй срок на посту президента США, чтобы спасти Америку "от фашизма и коммунизма"

Действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на посту главы государства от Республиканской партии.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года", - сказал Трамп в завершающий день работы съезда республиканцев.

"Я принимаю это предложение", - заявил действующий президент Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что обязуется "защищать Америку от всех опасностей" и вести ее по пути дальнейшего развития и процветания, продолжить "борьбу с фашизмом и коммунизмом".

"Эти выборы - самые важные в истории нашей страны" - подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп подверг критике кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, который, по словам действующего президента, в случае избрания может погрузить в страну в анархию и беззаконие.

"Мы потратили последние четыре года на то, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный Джо Байденом за последние 47 лет", - заявил Трамп, добавив, что "лучшее - еще впереди".

"На съезде демократов вы едва ли слышали хоть слово об их повестке дня. Но это не потому, что у них ее нет. Это потому, что их повестка дня - самый экстремальный набор предложений, когда-либо выдвинутых крупным кандидатом от партии", - добавил президент.

Трамп также обвинил кандидата от демократов в потакании политике Китая, повторив свое ранее сделанное заявление, что "Китай захватит Америку" в случае прихода Байдена к власти. ,

"Программа Байдена сделана в Китае, моя программа - сделана в США", - подчеркнул Трамп на съезде республиканцев.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

Национальный съезд республиканцев проходит в городе Шарлотт в штате Северная Каролине.

В минувший понедельник на съезде делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

Теги: #сша #трамп #кандидатура #согласие
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