Зеленский ознакомился с работой НПП "Радий"

В рамках рабочей поездки в Кировоградскую президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с производственными возможностями ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий"", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Радий" является ведущим украинским предприятием в разработке и поставке программно-технических комплексов и информационно-руководящих систем для атомных электростанций и исследовательских реакторов.

Владимиру Зеленскому продемонстрировали образцы оборудования, которое выпускалось ранее, и новейшее цифровое товары сейчас. Президенту также показали последнюю разработку предприятия, получила самые высокие сертификаты качества международной энерготехническая комиссии и сертификаты американского ядерного комиссии. Сейчас НПП "Радий" завершает модернизацию украинской атомной станции.

"Только когда побываешь на таких предприятиях, понимаешь, как много в Украине талантливых людей, которые могут производить действительно сложную, но очень важную продукцию. И главное - по международным стандартам качества", - отметил президент Украины.