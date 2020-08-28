Демократический кандидат в вице-президенты США осудила насилие и грабежи в стране

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис осудила акты насилия и грабежи в ответ на действия полиции в отношении темнокожего населения, но заявила о поддержке мирных протестных акций.

"Мы не должны путать их с теми, кто грабит и совершает акты насилия, включая стрелка, который был арестован за убийство. И не ошибитесь, мы не позволим этим линчевателям и экстремистам блокировать путь к правосудию", - сказала Харрис, выступая в Вашингтонском университете.

В городе Кеноше штата Висконсин несколько дней происходили беспорядки, спровоцированные действиями полицейского, выстрелившего в спину афроамериканцу. В ходе выступлений, сопровождавшихся столкновениями, 17-летний подросток открыл стрельбу и убил двух человек. Он арестован.

Харрис и кандидат в президенты от демократов Джо Байден возлагают вину за беспорядки и проявления расизма на президента США Дональда Трампа. Тот, в свою очередь, распорядился направить в Кеношу подразделения национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранителям.