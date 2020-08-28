В Китае за сутки выявлены 25 заражений COVID-19, все "завозные"

Медики в Китае за минувшие сутки выявили коронавирус у 25 человек, у девяти человек активное заражение COVID-19, еще 16 человек являются бессимптомными носителями, все случаи являются "завозными", следует из данных, опубликованных на сайте Госкомздрава КНР в пятницу.

Летальных исходов нет.

Днем ранее в Китае было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом за сутки: восемь активных и 19 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 85 тыс. 13 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 464 случая - ввозные.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтвержден 21 новый случай заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех специальных административных районах зарегистрировано 5 тыс. 288 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 755 (81 человек скончался), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь летальных исходов).