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03:03 28.08.2020

МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

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УКРАИНА-МХП-ОРГАНИКА

 

 

 

Киев. 28 августа. ИНТЕРФАВКС-УКРАИНА – Меморандум о партнерстве агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) с ОС "Органическая Украина", подписанный в Киеве в четверг, закрепляет намерения сторон по восстановлению плодородия украинских почв, обеспечению потребителей органической продукцией и внедрению концепции устойчивого производства и устойчивого потребления на базе международных экологических требований и стандартов.

"Я всегда был очень индустриальный… У меня страшный был скептицизм (про биологически активные вещества вместо удобрений – ИФ). Сейчас наши эксперименты показали, что нет, таки можно сделать правильно качественно производство на базе не химии, а на базе органики", – сказал глава правления МХП Юрий Косюк на пресс-конференции во время подписания меморандума.

По его словам, представленные компанией Ipsos для МХП данные исследования потребителей возрастом 18-30 лет показали, что это поколение "более продвинуто эко- и био-", а в Украине это выражено еще больше, чем во многих других боле богатых странах.

"Я горд, что мы можем быть пионерами в этом тренде", – отметил Косюк, добавив, что сам уже пересел на электроавтомобиль Tesla, а все остальные его машины стоят.

Замглавы правления МХП Александр Домбровский отметил, что с 1990 года внесение органических удобрений в Украине упало в 22 раза, и эта тенденция продолжается, тогда как внесение минеральных удобрений после спада уже выросло на 50%.

По его словам, произошли кардинальные изменения в украинском животноводстве, где все его подотрасли очень сильно упали, кроме птицеводства, в котором львиную долю занимает МХП. Это дает возможность МХП возвращать эту органику для восстановления плодородия земельного банка, где работает холдинг, отметил Домбровский.

Он сообщил, что компания активно ведет исследования внесения органики. В частности, последние опыты обработки жидким дигестатом с биогазового комплекса МХП участка в Винницкой области показали рост урожайности озимой пшеницы на 22% по сравнению с минеральными удобрениями, а также позволили повысить класс урожая с 4-го до 3-го.

Домбровский добавил, что в Ладыжине МХП вместе с фермерами ведет проект "органический гектар", в рамках которого предоставляет удобрения взамен соломы для своего биогазового комплекса.

Замглавы правления подчеркнул, что МХП выстроил модель циркулярной экономики, которая заложена в основу плана Green Deal ЕС, и эффективно использует органические отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятий группы МХП, для производства "зеленой" энергии и органических удобрений, используемых как для восстановления земельных угодий МХП, так и соседних фермеров.

По мнению Косюка, органический сектор сельского хозяйства в Украине имеет значительные возможности для дальнейшего роста, особенно благодаря географической близости к растущим органических рынков ЕС, а также за счет значительного нереализованного потенциала внутреннего органического рынка.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. В феврале 2019 года агрохолдинг завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Теги: #мхп #украина
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