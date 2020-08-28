Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече Зеленского с представителями бизнеса Кировоградской области в четверг была затронута тема обеспечения производственных отраслей квалифицированными экономистами и инженерными кадрами.

"Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза - тысяча долларов, и таких людей берете ... Скажете, что вам нужны новые специалисты. Когда скажете, что у вас будут получать такие средства, вы увидите, какой у вас будет конкурс в университете. Как только начнется конкурс - самые умные дети будут учиться. Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно. Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных экзаменах. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет (студент - прим.) интеллектуально или нет. Это взаимное желание", - подчеркнул Зеленский.