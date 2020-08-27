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23:56 27.08.2020

Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

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Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" и устойчивого финансового положения компании является важным как для работы топливно-энергетического комплекса страны, так и для поставщиков.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече с представителями бизнеса Кировоградской области в четверг главе государства рассказали о наличии задолженности НАЭК "Энергоатом" перед НПП "Радий" за поставленное оборудование для модернизации энергоблоков на атомных электростанциях.

Президент напомнил, что недавно парламент принял закон о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии. Он должен системно решить вопрос накопленных долгов. Правительство работает над имплементацией документа.

Кроме того, президент обратился к Кабинету министров и Министерству энергетики Украины с поручением решить проблемные вопросы погашения задолженности НАЭК "Энергоатом" перед поставщиками.

Теги: #зеленский #задолженность #украина #энергоатом
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