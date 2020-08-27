Более 180 человек задержано в Минске на акции протеста

В Минске на акции протеста в четверг было задержано более 180 человек, сообщают правозащитники.

По информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", по состоянию на 22.00 известно о 181 задержанном.

В свою очередь телеканал "Белсат" сообщает, что в Октябрьском РУВД остаются задержанными около 15 журналистов. "Их разделили на две части: тех, кто не хочет показывать мобильники отправляют в актовый зал и не отпускают", - написал телеканал в своем телеграм-канале.

Информацию про проверку мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). В частности, уточняют в ней, журналистов принуждают удалять фотографии с сегодняшней акции протеста.

Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, еще более 10 журналистов были задержаны на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, было задержано около 40 журналистов. Тут же задерживались и протестующие.

Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал проведения расследования.