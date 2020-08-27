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23:42 27.08.2020

Число новых случаев COVID-19 за сутки во Франции превысило 6 тыс

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Число новых случаев COVID-19 за сутки во Франции превысило 6 тыс

Во Франции вновь зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщили в четверг в Главном управлении здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки выявлено 6,1 тыс. заболевших, что стало самым высоким показателем с тех пор, как во Франции ранее летом начали отменять ограничительные меры.

Около 70% пациентов, помещенных в больничные отделения интенсивной терапии, приходятся на четыре региона - Иль-де-Франс, О-де-Франс, Окситанию и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Ранее в четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.

Между тем, глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в европейских странах этим летом наблюдается повышенное распространение заболевания среди молодежи: впоследствии зимой при контакте этих зараженных с пожилыми может произойти также рост госпитализаций и летальных исходов. Однако, отметил Клюге, ситуацию нельзя сравнивать с обстановкой в феврале: наработан опыт, и к примеру, образовательные учреждения теперь не обязательно закрывать.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано почти 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.

Теги: #данные #коронавирус #франция
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