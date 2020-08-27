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22:28 27.08.2020

Нападение со стрельбой на автобус вблизи Люботина квалифицировано по еще одной статье УК – полиция

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Нападение со стрельбой на автобус вблизи Люботина квалифицировано по еще одной статье УК – полиция

По факту нападения со стрельбой на автобус, которое произошло в четверг вечером вблизи Люботина Харьковской области, открыто еще одно уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента были доставлены в больницу 4 человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

В настоящее время, по информации полиции, машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.

В то же время народный депутат Илья Кива (ОПЗЖ) утверждает, что задержаны не все нападавшие, а только часть тех, кто передвигались на двух автомобилях, ранее замеченных в Полтаве вблизи места проведения собрания городской организации ОПЗЖ.

"Продолжается план перехват и поиск остальных четырех автомобилей на которых скрылись преступники", - написал Кива в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в четверг вечером вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса  Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. После этого из  Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и  скрылись на своем автомобиле. По предварительной информации полиции, два активиста "За життя" были ранены.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

 

Теги: #нападение #украиина #полиция #харьковская
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