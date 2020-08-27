Германия рассчитывает на расширение сотрудничества с Украиной в сфере энергетики – Альтмайер

Энергетическое партнерство позволит Германии и Украине расширить и сделать более эффективным сотрудничество в сфере энергетики и экологии, заявил Федеральный министр экономики и энергетики Германии Петр Альтмайер во время подписания совместного межправительственного заявления о начале энергетического партнерства.

"Энергетическое партнерство дает обеим сторонам важную основу для политического диалога в энергетическом секторе. Это позволит нам еще больше расширить наше сотрудничество в вопросах энергетики и защиты климата и сделать его более эффективным", – отметил Альтмайер, слова которого цитирует посольство Германии в Украине в пресс-релизе, распространенном в четверг.

При этом Альтмайер отметил, что рад усилению двустороннего сотрудничества и поддержке модернизации энергосектора Украины на длительную перспективу.

В сообщении отмечается, что энергетическое партнерство консолидирует деятельность Федерального правительства Германии, который на протяжении многих лет активно работает в этой отрасли в Украине в рамках двусторонних проектов.

"Уже существующее тесное сотрудничество в энергетическом секторе между Украиной и Германией направлено как на защиту климата, так и на экономное использование ресурсов", – говорится в релизе.

При этом посольство отметило, что за средства Федерального министерства экономического сотрудничества и развития и Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности поддерживаются проекты по энергоэффективности в Украине, в частности, утепление больниц и школ. Кроме того, госбанк KfW финансирует реконструкцию структурно важной трансформаторной подстанции в Луганской области.

Как сообщалось, совместное межправительственное заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства подписали и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во время рабочей встречи в Берлине 26 августа.

Во время бизнес-завтрака с представителями крупных немецких компаний в Берлине в рамках двухдневного официального визита в Германию Буславец, в частности, сообщила, что Украина планирует в ближайшее время начать реализацию ряда проектов по строительству ГАЭС, реконструкции ГЭС и развитию мини- и малых ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт, а также проектов energy storage, призвав немецкий бизнес к участию в инвестиционных проектах.

Кроме того, немецкому бизнесу были представлены инвестиционные проекты зеленой энергетики, в частности, гидроэнергетики, ветро- и солнечной энергетики, а также проекты по производству биоэтанола с нейтральным уровнем СО2 и зеленого водорода, а также предложено рассмотреть возможности использования территории и инфраструктуры подлежащих закрытию шахт для реализации инновационно-инвестиционных проектов.