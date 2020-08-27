События

21:21 27.08.2020

Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

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Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

Трое мужчин, раненных в результате стрельбы в четверг вечером вблизи Люботина Харьковской области, доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи, их оперируют.

"В неотложке трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого.

Как сообщалось, в четверг вечером вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. По предварительной информации полиции, два активиста "За життя" были ранены.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #стрельба #автобус #харьковская_область
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